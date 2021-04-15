/627191/حكم-نيجيري-مفاجأة-لمباراة-بيراميدز-القادمه

تلقي نادي بيراميدز بيان من الاتحاد الإفريقي “الكاف” وذلك بشأن تحديد طاقم حكام مباراة فريق الكرة أمام نكانا الزامبي والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق بيراميدز أمام فريق نكانا ، والتي مكن المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، علي ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويقود المباراة الحكم النيجيري جوزيف أودي أوجابور، ويعاونه المساعد الأول النيجيري إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

فيما اخر مواجهات براميدز في بطولة الكنفيدرالية كانت أمام فريق الرجاء المغربي والتي انتهت بنتيجة 3/3 في الذهاب والعودة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من أصل 16مباراة خاضها الفريق.

مجموعة بيراميدز

ترتيب مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية 2021

ويحتل فريق الرجاء المغربي المركز الأول برصيد 12 نقطة مخن أصل 4 مباريات خاضها الفريق.

يقع في المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 6نقاط من أصل 4مباريات خاضها الفريق.

يحتل فريق نادي نكانا الزامبي برصيد 6نقاط من أصل 4مباريات خاضها الفريق.

يقع في المركز الأخير نامونجو ولايملك في رصيده اي من النقاط.

المهدي سليمان

ومن ناحيه اخري تقدم المهدى سليمان حارس مرمي بيراميدز، بشكوي ضد نادية وذلك بسبب توقيع عليه عقوبة و تم استبعاده من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمات التى نشبت بين الحارس ومسئولى بيراميدز.

وقد أرسل المهدي سليمان شكوي رسمية لإدارة اتحاد الكرة ضد نادي بيرايمدز، وذلك بعدما تم منعة خوض التدريبات الجماعية مع الفريق، وعدم مشاركتة في أي مبباراة حتي نهاية الموسم الحالي، وهو ما يخالف بنود التعاقد بين الطرفين.