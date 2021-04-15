/627194/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تنعي-الكاتب-الراحل-مكرم-محمد-احمد

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

وكان الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رحل عن عالمنا، وذلك عن عمر يناهز 86 عامًا.

هذا ونعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ببالغ الحزن والأسى للجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين وكل الشعوب العربية، شيخ الجماعة الصحفية، الكاتب والصحفي الكبير ونقيب الصحفيين المصريين وأمين عام اتحاد الصحفيين الاسبق الأستاذ مكرم محمد أحمد، الذي انتقل لجوار ربه صباح اليوم.

الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد، الذى وافته المنية اليوم، كان أحد أبرز الصحفيين، وهو مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وحاصل على ليسانس الاداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الاخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق.