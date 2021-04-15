جدة - نرمين السيد - كشفت النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن تفاصيل حادث القطار الذى وقع مساء أمس، قائلة: "المنطقة التى وقع بها الحادث بها أعمال تطوير وهى بمثابة منطقة عمل"، موضحة أن تحرك قضيبين أدى لميل العربات ونتج عنها إصابات للعاملين، مشددة على ضرورة عدم استباق الأحداث قبل نتائج التحقيقات.





وأضافت إيمان الألفى، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن سيارات الإسعاف هرعت سريعا إلى موقع الحادث، وكان هناك استعداد تام بالمستشفيات لاستقبال المصابين بمجرد وقوع الحادث، مشيرة إلى تواجد قوات الأمن والمحافظ لمتابعة الحادث. وأشارت إلى وجود إصابات خفيفة وحالة جراحة وأخرى كسر فى الحوض، مؤكدة أنه لا يوجد سوى 3 حالات فقط بالمستشفى حاليا. واختتمت إيمان الألفى تصريحاتها قائلة: "سنظل متابعين الحدث وسنستخدم كل الأدوات البرلمانية للمراقبة والوقوف على الأحداث وسنتابع سير التحقيقات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 مصابين.. النائبة إيمان الألفى تكشف لـ«دوت الخليج» آخر تطورات حادث قطار الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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