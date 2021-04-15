إنفوجراف.. مصر تتقدم 3 مراكز فى تصنيف أفضل الدول 2021

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "الإنفوجرافيك" احتلت مصر المركز الـ 33 عالميًّا من أصل 78 دولة حول العالم، مقارنةً بالمركز الـ 36 فى 2020، وتقدمت أيضًا فى معظم التصنيفات الفرعية، منها التصنيف الفرعى "التراث"، والذى احتلت فيه المركز الـ 8 بعدما استقر ترتيبها فيه عند المركز الـ13 خلال العامين الماضيين 2020، و2019؛ وذلك بفضل الاكتشافات الأثرية الحديثة.

كما تقدمت مصر أيضًا فى تصنيف المغامرة لتصبح فى المركز الـ27 فى 2021، مقارنةً بالمركز الـ 39 فى 2020، وحصدت مصر المركز الـ 46 عالميًّا فى تصنيف المرونة، والـ 54 فى المسؤولية الاجتماعية.



ويقوم التصنيف على تحديد مدى أفضلية 78 دولة حول العالم بناءً على عدد من الخصائص ذات القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، بالاعتماد على 10 تصنيفات فرعية لكل منها وزن نسبى.

واحتلت كندا واليابان وألمانيا المراكز الأولى فى التصنيف على التوالى.