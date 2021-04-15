وزيرة التضامن الاجتماعى تنعى مكرم محمد أحمد: قيمة وقامة وطنية كبيرة

جدة - نرمين السيد - نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجميع العاملين فى قطاعات الوزارة المختلفة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذى يشهد له الجميع، بالإضافة إلى دوره الكبير فى نشر الفكر التنويرى. وتقدمت القباج بخالص التعازى إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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