مجلس الوزراء ينعى مكرم محمد أحمد: سخّر قلمه للدفاع عن قضايا الوطن

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الوزراء فى بيانه اليوم: "إننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الصحافة المصرية، الذى سخر قلمه طوال مسيرة طويلة حافلة بالعطاء، للدفاع عن قضايا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، كما أسهم بقلمه فى تنوير المجتمع فى مواجهة الكثير من الضلالات، وقاد دفة الجماعة الصحفية فى أصعب الفترات التى مرت بها نقابتهم".
وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما توجه المجلس بتعازيه للأسرة الصحفية التى كان نصيرا لها على الدوام.
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