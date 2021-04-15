رئيس النواب ينعى مكرم محمد أحمد: أحد رواد الصحافة والإعلام

جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى الدكتور ضياء رشوان، ‏نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، أحد رموز الصحافة المصرية طوالذى وافته المنية صباح اليوم.





وقال رئيـس مجلس النواب فى نص البرقية، إنه بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة مكرم محمد أحمد، ‏رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التى ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التى ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال. وتابع المستشار الدكتور حنفى جبالى، الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا فى فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير. واختتم رئيــس مجلس النواب برقية التعزية، رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وآله ‏ومحبيه صبر المؤمنين.‏

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