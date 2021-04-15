براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط شرطة 

جدة - نرمين السيد - وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهمة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

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