إنفوجراف.. 6 طرق لتوصيل شكوتك لجهاز حماية المستهلك

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح 6 طرق يمكن من خلالها أن يبعث أى مواطن شكواه إلى جهاز حماية المستهلك لدراستها وحلها. ويعمل الجهاز على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته وذلك عن طريق فريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدنى فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

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