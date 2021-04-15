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كبسولة رمضانية.. مصطلحات تعريفية يقدمها متحدث تنسيقية شباب الأحزاب

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رانيا ربيع 2021-04-15 15:24 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - بدأ بتعريف النائب بمفهوم العمل المجتمعى، والذى نشر عنه أنه تجسيد عملى لفكرة التكافل المجتمعى، قائلاً: "يمثل مجموعة من الأعمال الخيرية التى يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشعرون بآلام الناس وحاجاتهم، ما يدفعهم للعطاء بمجهودهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة هؤلاء الناس، هادفين تقديم ما هو خير".

وأضاف: "الإسهامات المجتمعية التطوعية يمكن أن تتضمن التبرعات الخيرية، وبرامج التطوع، والاستثمارات المجتمعية طويلة الأجل فى الصحة والتعليم أو المجالات الأخرى ذات المردود الاجتماعى، وإسهامات الأفراد، طوعًا، فى أعمال الرعاية والتنمية المجتمعية سواء بالرأى أو بالعمل أو بالتمويل أو بغير ذلك من الأشكال".

وفى تخصص الاقتصادى، فاز فاز أكمل بمنصب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، واستكمل سلسلة مفاهيمه بتعريفات اقتصادية ومنها طباعة النقود كحل للمشاكل الاقتصادية، موضحًا أنها من المفاهيم الخاطىٔة فى الاقتصاد هى اعتقاد الكثير من المواطنين أن طبع النقود سيجعلهم أثرياء ويجعل الحكومة أيضًا تقوم بسداد ديونها ومساعدة شعبها وتحقيق الرفاهية، بل يفتح باب كبير للتضخم وتدمير اقتصاد الدولة، إذ أن التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار والخدمات ولقياس التضخم يتم استخدام رقم قياسى موحد لمتوسط الأسعار باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين".

وتابع المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس: "زيادة دخول المواطنين بسبب طبع المزيد من النقود سيؤدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضًا  بشكل متناسب وهذا يؤدى لانخفاض القوة الشراىٔية للعملة بسبب ارتفاع المعروض منها".

وفى هذا الصدد، قال الناىٔب أكمل نجاتى، إنه سعى لتقديم تجربة جديدة من خلال تقديم فريق شبابى بحثى متنوع الخبرات والمهارات وذلك لمعاونته على تحقيق طموحاته وأفكاره المأموله من خلال موقعه بمجلس الشيوخ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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