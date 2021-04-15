كبسولة رمضانية.. مصطلحات تعريفية يقدمها متحدث تنسيقية شباب الأحزاب

جدة - نرمين السيد - بدأ بتعريف النائب بمفهوم العمل المجتمعى، والذى نشر عنه أنه تجسيد عملى لفكرة التكافل المجتمعى، قائلاً: "يمثل مجموعة من الأعمال الخيرية التى يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشعرون بآلام الناس وحاجاتهم، ما يدفعهم للعطاء بمجهودهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة هؤلاء الناس، هادفين تقديم ما هو خير".
وأضاف: "الإسهامات المجتمعية التطوعية يمكن أن تتضمن التبرعات الخيرية، وبرامج التطوع، والاستثمارات المجتمعية طويلة الأجل فى الصحة والتعليم أو المجالات الأخرى ذات المردود الاجتماعى، وإسهامات الأفراد، طوعًا، فى أعمال الرعاية والتنمية المجتمعية سواء بالرأى أو بالعمل أو بالتمويل أو بغير ذلك من الأشكال".
وفى تخصص الاقتصادى، فاز فاز أكمل بمنصب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، واستكمل سلسلة مفاهيمه بتعريفات اقتصادية ومنها طباعة النقود كحل للمشاكل الاقتصادية، موضحًا أنها من المفاهيم الخاطىٔة فى الاقتصاد هى اعتقاد الكثير من المواطنين أن طبع النقود سيجعلهم أثرياء ويجعل الحكومة أيضًا تقوم بسداد ديونها ومساعدة شعبها وتحقيق الرفاهية، بل يفتح باب كبير للتضخم وتدمير اقتصاد الدولة، إذ أن التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار والخدمات ولقياس التضخم يتم استخدام رقم قياسى موحد لمتوسط الأسعار باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين".
وتابع المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس: "زيادة دخول المواطنين بسبب طبع المزيد من النقود سيؤدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضًا بشكل متناسب وهذا يؤدى لانخفاض القوة الشراىٔية للعملة بسبب ارتفاع المعروض منها".
وفى هذا الصدد، قال الناىٔب أكمل نجاتى، إنه سعى لتقديم تجربة جديدة من خلال تقديم فريق شبابى بحثى متنوع الخبرات والمهارات وذلك لمعاونته على تحقيق طموحاته وأفكاره المأموله من خلال موقعه بمجلس الشيوخ.
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