الكنيسة تطلق ثلاث وثائق لحماية ودعم المرأة والأسرة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، ثلاث وثائق هامة خاصة بالمرأة والأسرة. جاء ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت بالمقر البابوى بالقاهرة ظهر اليوم لهذا الغرض بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى ورؤساء وممثلى المجالس والمؤسسات المصرية والدولية المهتمة بحقوق المرأة والأسرة والطفل وعدد من سفراء وممثلى الدول العربية والأجنبية، إلى جانب وقيادات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوى للمشروعات.





وجاءت الوثيقة الأولى خاصة بتنظيم الأسرة، بينما اختصت الوثيقة الثانية خاصة بختان الإناث، فيما تناولت الوثيقة قضية العنف ضد المرأة. شارك فى الفعالية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، فريدريكا ميجر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير الفرنسى فى مصر ستيفان روماتيه، والدكتور حامد الشامى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أسقفية الخدمات العامة نيافة الأنبا يوليوس والدكتور هانى رياض المدير التنفيذى للأسقفية وعدد قيادات الاسقفية، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات.

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