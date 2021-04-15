مرصد الأزهر يثمن دعم مؤتمر الأساقفة لمسلمي فرنسا

أصدر مؤتمر أساقفة فرنسا، بيانًا في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإرهابية العنصرية ضد مسلمي فرنسا، أعرب خلاله عن تضامنه معهم.

كما تمنى المؤتمر في بيانه بأن يتمكن شركاء الوطن المسلمون من قضاء شهر الصوم في سلامٍ وأخوَّة، داعيًا المسيحيين الكاثوليك في فرنسا إلى إظهار تعاطفهم وتشجيعهم لجيرانهم من المسلمين.

من جانبه، يُذكِّر مرصد الأزهر بإدانته لتلك الأعمال العدائية ضد المسلمين ودور عبادتهم، كما يُثمِّن هذا البيان الصادر عن مؤتمر أساقفة فرنسا، وكافة الجهود المبذولة لدعم السلام وروح الأخوة الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف معتقداتهم الدينية أو توجهاتهم الأيديولوجية.