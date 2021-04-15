إنفوجراف.. معلومات الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز في تصنيف أفضل الدول 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا رصد خلاله وضع مصر في تصنيف أفضل الدول الصادر عن «يو أس نيوز أند ورلد ريبورت»؛ حيث احتلت مصر فيه المركز الـ33 عالميًّا من أصل 78 دولة حول العالم، مقارنةً بالمركز الـ36 في 2020، وتقدمت أيضًا في معظم التصنيفات الفرعية؛ منها التصنيف الفرعي «التراث»، والذي احتلت فيه المركز الـ8 بعدما استقر ترتيبها فيه عند المركز الـ13 خلال العامين الماضيين 2020، و2019؛ وذلك بفضل الاكتشافات الأثرية الحديثة.

كما تقدمت أيضًا في تصنيف المغامرة لتصبح في المركز الـ27 في 2021، مقارنةً بالمركز الـ39 في 2020، وحصدت مصر المركز الـ46 عالميًّا في تصنيف المرونة، والـ54 في المسؤولية الاجتماعية.

يقوم التصنيف على تحديد مدى أفضلية 78 دولة حول العالم بناءً على عدد من الخصائص ذات القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، بالاعتماد على 10 تصنيفات فرعية لكل منها وزن نسبي، واحتلت كندا واليابان وألمانيا المراكز الأولى في التصنيف على التوالي.