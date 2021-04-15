النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حادث انهيار عقار ميت غمر

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام نيابة ميت غمر الإدارية، في واقعة انهيار عقار مكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية بمنطقة عزبة شومان، ميت غمر، محافظة الدقهلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كما وجه رئيس النيابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

ونتج عن انهيار المنزل 3 وفيات وإصابة طفلين ويتكون المنزل من 5 طوابق بكل طابق أسرة واحدة وعدد الأفراد 19 فردا والمنزل مقام علي حوائط وليس علي أعمدة خرسانية وتم الإخلاء الفوري لكافة المنازل المحيطة، وفصل جميع المرافق وفرض كردون أمني حول الموقع.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لمعاينة المنازل المحيطة وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الحالة الإنشائية لهذه المنازل والأسباب التي أدت إلي انهيار المنزل.