قرارات جديده من اتحاد الكرة بشأن الكرة النسائية في مصر.. تفاصيل

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وينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للشباب من مواليد 2001 اعتبارا من الأسبوع الأخير لشهر مايو المقبل، مع السماح لكل فريق بإشراك 3 لاعبين أكبر من مواليد 2001 أو من المقيدين في الفريق الأول.

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ورصد الاتحاد المصري جوائز مالية للبطولة قدرها 150 ألف جنيه للمركز الأول ومائة ألف جنيه للمركز الثاني وخمسين ألف جنيه للمركز الثالث.

كما ينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للسيدات لأندية القسمين الأول والثاني الموسم الحالي، بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى قدرها مائة ألف وخمسة وسبعين وخمسين ألفا على الترتيب. وحدد اتحاد كرة القدم يوم الخميس 29 ابريل الحالي موعدا لغلق باب الاشتراك في البطولتين.

موعد مباراة القمة

ويستعد النادي الأهلي وغريمه الزمالك لمباراتهم المقبلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن المواجهات المؤجلة من الدور الأول.

قرارات اتحاد الكرة

وأصدرت لجنة الإنظباط قراراها بوقف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الاول للزمالك 12 مباراة لكل منهما علي خلفية أحداث مباراة الشباب بين القطبين وذلك لظهورهما في فيديو مسئ لرموز النادي الأهلي.

كما أعلنت اللجنة إيقاف 7 لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك لمدة لمدة 8 مباريات مقبلة لكل لاعب.

أزمات اتحاد الكرة

ومن ناحيه اخري بعد قرار اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد، تولي المدرب البرتغالي نيلو فينجادا مسئولية تولي منصب المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري، فتح العديد من الأزمات والمشاورات بسبب هذا الأمر.

الأزمة جاءت في بدايتها بسبب راتب المدرب الكبير والذي يصل إلي مليون جنية مصري شهري، وهذا أكبر بكثير من راتب المدير الفني المصري السابق للاتحاد، الدكتور محمود سعد.

ويعتبر نيلو فينجادا من أبرز الأسماء التي ظهرت على الساحة المصرية، عبر نادي الزمالك، وحقق معهم العديد من النجاحات والبطولات، ولكن خلال الفترة الأخيرة لم يقدم المطلوب الجيد الذي يؤهلة للتواجد في هذا المنصب، خاصة أنه لم يتولى تدريب أي فريق خلال السنوات الأخيرة.