/627201/رد-صادم-من-بيراميدز-بعد-رغبة-رمضان-صبحي-في-الإنتقال-للأهلي

كشف نادي بيراميدز عن تعليقه الأول بعد حلقة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع برنامج رامز جلال، والذي يعرض على شاشة mbc مصر، والذي أعلن خلالها جناح الفريق عن تمنياته بالعودة للنادي الأهلي من جديد، بعد أن أنتقل للنادي السماوي قادما من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأكد مصدر داخل بيراميدز: " مافعله رمضان صبحي لاعب الفريق الأول مع رامز جلال خلال برنامج المقالب الشهير يعد أمر طبيعي كون اللاعب أحد أبناء النادي الأهلي" الأمر الذي فسره البعض بالغرابة حيث يتمنى لاعب الإنتقال لنادي منافس أخر في نفس التوقيت .

وتابع: " رمضان أكد لنا أنه يحترم التعاقد مع بيراميدز ، وأن حديثه عن تمنياته للعودة للقلعة الحمراء من الأمور العامة التي يسعى لها جناح المنتخب خلال الفترات القادمة ولا يعني أنه يريد الإنتقال حاليا لصفوف الأهلي".

رمضان صبحي يحلم بالعودة للنادي الأهلي

وأختتم: "رمضان لاعب كبير وصاحب خبرات عالية ويمتلك إحترافيه في التعامل، ولديه عقد مع بيراميدز، والعلاقة بين الطرفين محترمة للغاية".

وكان رمضان صبحي قد أكد رغبته في العودة لصفوف النادي الأهلي من جديد خلال برنامج رامز عقله طار الذي يتم بثه عبر شاشات قناة MBC.

رد بيراميدز الأول على رحيل رمضان صبحي

وقال رمضان صبحي خلال برنامج رامز عقله طار: " وحياة ابني زين طبعاً لسة أهلاوي أكيد"، الأمر الذي يوضح رغبة اللاعب في العودة للقلعة الحمراء من جديد بعد أن رفض الإنتقال للنادي الأحمر وفضل نادي بيراميدز.

وأضاف صبحي : "أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي لكن بشرط الحصول على موافقة من إدارة نادي بيراميدز".

يذكر أن اللاعب رمضان صبحي لاحق رامز جلال ليوقعه أرضًا، محاولا النيل منه إلا أنه يتراجع حينما يذكر الأخير اسم نجله زين، قائلًا: “انت عملت فيا اصعب حاجتين بخاف منهم الأماكن المرتفعة والمياه”.

أكد رمضان صبحي، أنه يعشق الأهلي ومتشوقًا لجمهور نادي القلعة الحمراء على الرغم من تركه النادي بإرادته، لافتًا إلى أن شريف إكرامي من الأشخاص الذين سيسعدون بتلك الحلقة.

ويستدرج رامز جلال ضحيته، من خلال الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد، حيث يستهل “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”، ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “سارة” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.