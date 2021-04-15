فيديو الفرقاطة برنيس.. قدرائت هائلة تنضم إلى القوات البحرية المصرية

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وصلت الفرقاطة برنيس، وهي من طراز فریم بيرجامیني، إلى قاعدة الإسكندرية رسميًا إيذانًا بانضمامها إلى القوات البحرية المصرية.

مواصفات الفرقاطة الجديدة

ووصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة برنيس من طراز فریم بيرجامینی، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بناؤها بشركة فينكانتييرى الإيطالية، وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وتعد الفرقاطة برنيس الثانية التي تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد انضمام فرقاطة الجلالة واللتين تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

قدرات هائلة

وتتمتع الفرقاطة برنيس بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري.

وتعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية لدعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.

تأهيل الأطقم على الفرقاطة الجديدة

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسى، من خلال برنامج تدريبى متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام.

كلمة قائد القوات البحرية

وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد.

وأضاف قائد القوات البحرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، مشيراً إلى أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحافظ على السلام وتوفر حرية الملاحة البحرية في ظل العدائيات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكرى الإيطالى بالقاهرة وعدد من طلبة الكليات العسكرية وجامعة الإسكندرية.

قناة السويس تدشن الكراكة مهاب مميش

وفي سياق آخر، كانت قد عقدت هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش".ودشن المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات البحرية.

وتعتبر الكراكة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وذلك في ورش الكراكات الرئيسية جوار مبنى الإرشاد الرئيسي للهيئة في محافظة الإسماعيلية.

عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش

وأنهت هيئة قناة السويس عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد في الإسماعيلية، وتم سحبها إلى منطقة الورش جوار مبنى الإرشاد.

دفع كراكات إلى منطقة البحيرات

ودفعت هيئة قناة السويس القاطرات بركة 1، ومساعد 2، ومساعد 3، ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة في عمليات الإنزال بإشراف مهندسي الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية.

وكانت قد وصلت الكراكة مميش صباح السبت، إلى منطقة البحيرات على متن سفينة الشحن الصينية."XIANG-RUI Kou"

وضع خطة الإنزال

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسي إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت علي متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.

بدأت رحلتها الأسبوع الماضي

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها في البحر الأسبوع الماضي، في طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفني هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن إجراءات فصل الكراكة مميش عن السفينة بعد وصولها بحيرات الإسماعيلية، تمت تحت إشراف ومتابعة من هيئة قناة السويس وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

الحركة انتظمت تمامًا في قناة السويس

بينما قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحركة انتظمت تمامًا في قناة السويس، وعادت إلى الأرقام الطبيعية اليومية بعد الانتهاء من عبور 915 سفينة خلال 12 يومًا.