/627204/رئيس-مجلس-النواب-يعزي-نقيب-الصحفيين-في-وفاة-الكاتب-الكبير-مكرم-محمد-أحمد

رئيس النواب ينعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

وقال رئيــس مجلس النواب، في نص البرقية :" بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ‏رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال ".

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "ان الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير"

واختتم رئيــس مجلس النواب برقية التعزية :"رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وآله ‏ومحبيه صبر المؤمنين.‏"

وكانت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، قد نعت الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85.

العديد من المواقع التى شغلها الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، وسجل علامة بارزة وواضحة، حيث أنه شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.