/627205/حازم-إمام--نائب-برلماني-بدرجة-موديل-إعلانات-رمضانية

يحتفظ منصب النائب البرلماني بهيبة ووقار كجزأ لايتجزأ من شخصية "رجل الدولة"، وهي الصورة الراسخة التي يكسر قواعدها الآن، عضو مجلس النواب حازم إمام، صاحب الظهور الإعلاني المثير للجدل بين فواصل المسلسلات في الإعلانات الصاخبة على شاشات التليفزيون.

تناسى لاعب نادي الزمالك الأسبق، المقتضيات الحالية لوضعه كنائب برلماني مسؤول، لم يعد مجرد لاعب كرة أو ضيف بأحد ستديوهات التحليل الكروية، وإنما شخصية ذات ثقل تتمتع بحصانة برلمانية وهيبة يفرضها مقتضيات الرقابة والتشريع والدور الصارم الإيجابي البناء تحت قبة البرلمان المصري العريق الذي تجاوز الـ 150 عاما كأحد أقدم برلمانات المنطقة والعالم.

علامات استفهام

أحاطت العديد من علامات الاستفهام، ظهور عضو مجلس النواب، منخرطا في الغناء والتمايل والدعاية والترويج لأحد المشروعات الاستثمارية السكنية، تتملكه تماما شخصية اللاعب والنجم الكروي اللامع، في تجاهل تام ومخيف للماهية التي بات عليها عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وقد ثارت العديد من التساؤلات التي انتقدت الظهور الأخير لحازم، ودأبه على التواجد في البرامج الحوارية، وآخرها صاحبة السعادة، بخلاف الإعلانات والبرامج الرياضية والتي تتطلب تحييدا للكثير من المسؤوليات الملقاه على عاتق عضو مجلس النواب، أو البرلماني النموذجي كما هو منتظر من حازم إمام.

تضارب المصالح

ورغم البداية القوية لحازم إمام، وتقدمه بعدد من الأطروحات والأفكار المؤثرة داخل لجنة الشباب والرياضة، وحرصه على التواجد بشكل دائم في مجلس النواب، إلا أن أسئلة منطقية تطرح نفسها، من وحي ظهوره الأخير بأحد الإعلانات التي تروج لمشروع سكني تجاري، يتعلق بتضارب المصالح.

يأتي السؤال الأبرز عن تناقض قد يكون جليا في حال ارتكب مالك المشروع التجاري، مخالفة استوجبت رقابة برلمانية من جانب أعضاء البرلمان، أو نظر أحد اللجان في أية أخطاء محتملة للمشروع السكني، وهنا يصبح موقف حازم إمام متأزما، ومتأرجحا بين متطلبات دوره البرلماني، وبين كونه أحد المعلنين والمروجين للمشروع.

آمال منعقدة

انعقدت الآمال بشكل عريض على الثنائي حازم إمام وحسام غالي، من أجل التحول إلى دينامو شبابي بالبرلمان، يقوم بمد الأعضاء بالأفكار، من واقع ووحي خبراتهم وكفائتهم، الأمر الذي يجب ألا يشوبه مشكلات تتعلق بتناسي مقتضيات وضعم الجديد، أو الانشغال عن البرلمان بالبرامج الرياضية والظهور الإعلاني.

يترقب الرأي العام أدوار ملموسة وإضافات حقيقية من حازم إمام، وأن تكون صورته أمام الرأي العام، تتناسب مع برلماني مصري في مرحلة دقيقية من عمر الوطن، قادر على العطاء والإضافة تحت القبة وخارجها، فيما يخص خدمات المواطنين وتطوير القطاعات ذات الصلة بالاختصاص، والبعد عن مساحات الأضواء الضارة والظهور السلبي الذي لايليق بصورة وقدر وقيمه وقامة نواب مصر.