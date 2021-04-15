/627206/دينا-إسماعيل-مصر-من-الدول-الناجحة-في-القضاء-على-ظاهرة-الهجرة-غير-الشرعية

أعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ عام 2016 بأنه انجاز تاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

مواجهة الهجرة غير الشرعية

ووجهت النائبة دينا إسماعيل فى بيان لها اصدرته اليوم، تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤكدة ان السفيرة نبيلة مكرم نجحت بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى حذر من مخاطرها الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى من على منبر الامم المتحدة لتصبح مصر واحدة من أهم دول العالم التى نجحت فى غضون سنوات قليلة جداً فى القضاء نهائيا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن نجاح مصر لم يأت من فراغ وإنما جاء من الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة والسفيرة نبيلة مكرم مع جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الازهر الشريف ووزارة الاوقاف والكنيسة المصرية وايضاً من خلال التعاون الصادق والتنسيق الحقيقى بين جميع الوزارات والمحافظين وغيرهم من كبار المسئولين مشيدة بالجولات المكوكية والزيارات التى قامت بها السفيرة نبيلة مكرم لمختلف المحافظات والمدن والقرى التى كانت تتصدر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت " إسماعيل " ان السفيرة نبيلة مكرم نجحت بكل حب واخلاص وصدق مع جميع من التقتهم بإقناعهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وضرورة التصدى لها ومنع إلقاء ابنائهم فى التهلكة مع نجاحها ايضاً فى توفير البدائل للشباب المصرى الراغب فى الحصول على فرصة عمل شريفة من خلال اطلاق العديد من المبادرات لتشغيل الشباب المصرى الراغب فى الحصول على فرص عمل