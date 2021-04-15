/627208/تكليفات-من-الرئيس-السيسي-بالتوسع-في-إعطاء-اللقاحات-إجراءات-حكومية-جديدة-لمواجهة-كورونا

تابع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، موضحًا أن هناك تكليفات من الرئيس بالتوسع في إعطاء اللقاحات للحد من انتشار الفيروس.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.

بينما أكدت وزيرة الصحة والسكان زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح في مختلف المحافظات.

منح اللقاح لعدد من الجهات في الدولة

كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات في الدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة، وغيرهم بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.

كما جددت الوزيرة، التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء خلال الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.

وزير الصحة: سيصلنا 4.5 مليون جرعة

وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت الوزيرة توافر جميع الأطقم الطبية، وكذا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس "كورونا"، موضحة أن هناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، حيث كشفت أن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال هذه المرحلة، يستوجب التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخصوصاً ارتداء الكمامة.

جهود التوسع في مراكز تلقي اللقاح

وزيرة الصحة تستعرض جهود التوسع في مراكز تلقي اللقاح ومد ساعات العمل حتى الـ 10 مساء في رمضان

كما عرضت الوزيرة موقف تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه تم تجهيز وافتتاح 193 مركزاً لتلقي اللقاح للمواطنين حتى الآن.

كما عرضت جانباً من موقف إعطاء اللقاح لعدد من الجهات، إلى جانب استعراض جهود تجهيز أرض المعارض لتقديم اللقاح لعدد أكبر من المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية مع تزايد الأعداد المتوافرة من اللقاح خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن أرض المعارض ستصل الطاقة الاستيعابية لها إلى حوالي 10 آلاف شخص يومياً.

وتتضمن استراحة انتظار واسعة للمواطنين على مساحة 1500 م2، تضمن التباعد وتقليل الكثافة، ويتم تجهيز 75 عيادة ثلاثية، تضم كل عيادة مدخل بيانات وفريقاً طبياً للموافقة المستنيرة، ونقطة إعطاء اللقاح.

مد ساعات عمل مراكز تلقي اللقاح

وأشارت الدكتور هالة زايد إلى أنه نظراً لظروف شهر رمضان المبارك، فقد تم مد ساعات عمل مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بعد الإفطار إلى الساعة 10 مساء.

ودعت إلى أهمية توعية المواطنين من خلال مشاركة المعلومات الصحيحة حول هذه الخطوة التي تزيد طمأنة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك من خلال التأكيد على عدم تأثير اللقاح على الصيام أو التسبب في إبطاله، كما أنه لا يضعف القدرة على استكمال الصيام، إلى جانب التأكيد على أنه لا ينتج عنه أية أعراض جانبية غير مرغوب فيها.