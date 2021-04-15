تهديدات زيادة الوزن.. و سبب غياب بن يوسف والصحرواي عن مران الإسماعليي

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كشف الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي عن منح لاعبي الفريق الأصفر اجازة إضافية عن لاعبي الفريق، حيث سبق ومنح إيهاب جلال المدير الفني للدروايش اجازة لكل اللاعبين ولمدة 48 ساعة، حتى يتمكن لاعبو الفريق من قضاء أول يومين مع أسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

فيما وافق الجهاز الفني للدروايش على منح الثنائي مروان الصحرواي مدافع الفريق، وفخر الدين بن يوسف، مهاجم الدروايش لمدة يوم إضافي، حتى يتمكنوا من السفر للتونس من أجل قضاء بعض الوقت مع أسرهم قبل العودة للتدريبات بداية من غد الجمعة إستعداد للمرحلة المقبلة وأهمها لقاء الإنتاج الحربي في إطار منافسات الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق يوم 1 مايو.

وأكد الجهاز الفني للدروايش علي لاعبي الفريق قبل منح الاجازة ضرورة الإلتزام باللياقة البدنية وعدم الإفراط في الطعام والحلويات، حتى لا يتعرض معظم اللاعبين لزيادة في الوزن، ومن المقرر ان يخضع لاعبو الفريق لقياسات بدنية قبل إنطلاق مران اليوم.

ويعود الإسماعيلي للتدريبات الجماعية مساء اليوم، الخميس، بعد انتهاء الراحة السلبية ، وذلك من أجل الإستعداد للمرحلة المقبلة من الدوري الممتاز، وخاصة لقاء الإنتاج الحربي والتي من المقرر أن ينطلق في الأول من شهر مايو المقبل، في لقاء يسعى خلاله إيهاب جلال مواصلة الإنتصارات بعد تحقيق الفوز على المصري في الجولة الماضية بهدفين لهدف وحيد.

وعلم دوت الخليج أن الجهاز الفني للإسماعيلي ينوي خوض عدة لقاءات ودية خلال الأيام القليلة القادمة من أجل التجهيز للمرحلة المقبلة، وتكثيف الحمل البدني، مع إستعادة اللياقة البدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة، عقب المواجهة الودية التي جمعت الفريق مع إحدى الأكاديميات بالدوري الغاني.

وديات الإسماعيلي القادمة في الدوري

وانتهت المباراة التي جمعت الإسماعيلي وفريق رايت دريم الغاني بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي شهدت إهدار محمد الشامي لركلة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، وتأتي المواجهة في ظل رغبة الجهاز الفني بالوقوف على التشكيل المثالي للدروايش.

مباراة الإسماعيلي و رايت دريم الغاني

ودخل الإسماعيلي مباراة رايت دريم بتشكيل مكون من : محمد مجدي في حراسة المرمى، رضوان شريفي، محمد نصر، مصطفى الزناري، عمر هنيدي، محمد الضرف، مدحت فقوسة، محمد سليمان، زياد طارق، محمد الشامي، بينسون شيلونجو. وتواجد النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، أحداث اللقاء بين الدروايش و الفريق الغاني بالإضافة لـ تامر موسي عضو مجلس إدارة الفريق.