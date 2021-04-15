عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بتطوير وإعادة تخطيط منطقة مستشفيات جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - اجتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والسيد خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الدولة لتطوير الجامعات الحكومية".

ووجه الرئيس بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومى لتحقيق جودة التعليم المستهدفة، وذلك من خلال التوسع فى المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى هذا السياق؛ وجه السيد الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك فى إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوى الذى سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، والتى يبلغ عددها 427 مشروعاً بتكلفة حوالى 36 مليار جنيه موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وتنقسم إلى مشروعات خدمية وعلاجية وتعليمية.

كما عرض وزير التعليم العالى فى هذا السياق الموقف التنفيذى لتطوير منطقة قطاع مستشفيات جامعة عين شمس، والتى ستمتد على مساحة 57 فدان، وتهدف إلى توسيع والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى، حيث ستشمل تطوير قصر الدمرداش باشا، ورفع كفاءة المنشآت الطبية الحالية، وإنشاء مستشفيات جديدة للطوارئ وجراحات الأطفال والأورام، وإقامة منشآت طبية حديثة، وكذا تطوير العيادات الخارجية والتخصصية، وتوفير أماكن انتظار مجمعة.

وعرض الوزير أيضا مخطط إقامة عدد من الجماعات الحكومية الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فيها مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن سير العمل فى مشروع إقامة 16 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية.