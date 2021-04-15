الأنبا مكاريوس يقيم 4 مكرسات للخدمة فى المنيا 

جدة - نرمين السيد - أقيمت أربع مكرسات بيد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، هن: تاسونى بربارة وتاسونى يوليانة وتاسونى هيلانة وتاسونى دميانة.



جدة - نرمين السيد - أقيمت أربع مكرسات بيد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، هن: تاسونى بربارة وتاسونى يوليانة وتاسونى هيلانة وتاسونى دميانة. .

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