مدبولى: تكليفات من الرئيس بالتوسع فى إعطاء اللقاحات للحد من انتشار كورونا

وفى مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.
من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين فى تلقى اللقاح فى مختلف المحافظات، كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين فى قطاع السياحة، وغيرهم، بإجمالى 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.
كما جددت الوزيرة التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء خلال الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.
وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات، حوالى 4.5 مليون جرعة، ، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.
وأكدت الوزيرة توافر جميع الأطقم الطبية، وكذا المستلزمات العلاجية فى كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التى تقدم الخدمة لمصابى فيروس "كورونا"، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.
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