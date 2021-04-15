القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة ووزارات وأجهزة الدولة المختلفة مما يتيح فرص تبادل الخبرات والإمكانيات وتهيئة فرص أكبر للتعاون فى مجالات التدريب العملى البحث العلمى وخدمة المجتمع ، وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان . ويهدف البروتوكول إلى رفع مستوى العملية التعليمية وتدريب أجيال متميزة من شباب الأطباء فى برنامج تدريب الزمالة المصرية وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات بإدراج مستشفيات القوات المسلحة التعليمية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة فى برنامج الزمالة المصرية ، بالإضافة إلى إعتماد مستشارى القوات المسلحة فى مختلف التخصصات الطبية كمدربين باللجنة العليا للتخصصات الطبية والسماح لهم بتدريب وإختبار الأطباء المسجلين ببرنامج الزمالة المصرية بمستشفيات وزارة الصحة . يأتي ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة فى تقديم التعليم الطبى المتميز وتقديم الخدمات الطبية لكافة أطياف الشعب المصرى . إنستجرام : https://www.instagram.com/egy_army_spox/ تويتر : https://twitter.com/EgyArmySpox

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