مجلس الوزراء ينعي الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

بمزيد من الحزن والأسى، ينعي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

ويؤكد مجلس الوزراء أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الصحافة المصرية، الذي سخر قلمه طوال مسيرة طويلة حافلة بالعطاء؛ للدفاع عن قضايا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، كما أسهم بقلمه في تنوير المجتمع في مواجهة الكثير من الضلالات، وقاد دفة الجماعة الصحفية في أصعب الفترات التي مرت بها نقابتهم.

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس بتعازيه للأسرة الصحفية التي كان نصيرا لها على الدوام.