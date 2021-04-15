الحكومة تنعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد: سخر قلمه للدفاع عن قضايا الوطن

بمزيد من الحزن والأسى ينعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال مجلس الوزراء: "فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الصحافة المصرية، الذي سخر قلمه طوال مسيرة طويلة حافلة بالعطاء؛ للدفاع عن قضايا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، كما أسهم بقلمه في تنوير المجتمع في مواجهة الكثير من الضلالات، وقاد دفة الجماعة الصحفية في أصعب الفترات التي مرت بها نقابتهم".

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس بتعازيه للأسرة الصحفية التي كان نصيرا لها على الدوام.