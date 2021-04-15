/627214/وزير-الخارجية-يبحث-القضية-الفلسطينية-والشأن-الييبي-مع-نظيره-المغربي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مشاورات سياسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.

وتباحث الوزيران خلالها حول مجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط.

وحرص البلدين على الدفع بها قدمًا في مختلف المجالات على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعكس متانة الأواصر التاريخية بين مصر والمغرب.

قضية الصحراء المغربية

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري جدد دعم مصر للحل الأممي لقضية الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2351، فضلًا عن الترحيب بجهود المملكة المغربية الشقيقة الجادة وذات المصداقية للدفع قُدمًا بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية.

كما تطرقت المشاورات السياسية كذلك إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير شكري نظيره المغربي على الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وصولًا إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

التأكيد على الطابع العربي

وثمن وزير الخارجية العمل المتواصل للمغرب الشقيق، باعتباره رئيس لجنة القدس، في التأكيد على الطابع العربي والديني لمدينة القدس.

واتصالًا بالملف الليبي، فقد اتفق الوزيران على تكثيف التواصل بين البلدين بهدف دعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، على نحو يضمن استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ورخاء شعبها الشقيق.

الحلول السلمية للقضايا العربية

كما تم التأكيد على ضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي تدخلات أجنبية في شئون الدول العربية.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بأن الوزير شكري أطلع الوزير بوريطة على مُستجدات ملف سد النهضة.

كما أعرب عن تقديره للدور المغربي الداعم لمصر في هذا الملف؛ إضافة إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق بين البلدين في إطار الاتحاد الأفريقي، والعمل على تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية لمواجهة التهديدات التي تواجهها القارة.

وزير الخارجية في البرلمان

بينما تابع سامح شكري وزير الخارجية:” لايوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر ،مشيرا إلي أن كل شركائنا الدوليين مقدمة أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الدول الإنخراط في ازمة تمويل السد.

وقال: "لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة ولكن هناك شركات تقوم بذلك".

وزير الخارجية: مصر سياستها واضحة بشأن سد النهضة

وقال وزير الخارجية، سامح شكرى، لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول، مؤكدا علي أن مصر سياستها واضحه بشأن سد النهضه، وكذلك سياسات مصر تجاه دول افريقيا موضوعه ضمن خطط وأولويات مرحلة.

اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بحضور وزير الخارجية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.