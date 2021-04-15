/627215/علاء-مبارك-يكشف-حقيقة-إلقاء-والدته-للفنانة-شريهان-من-البلكونة-فيديو

إلقاء الفنانة شريهان من أعلى بلكونة، بإيعاز من زوجة الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، تهمة ترددت على ألسن الكثير من المواطنين، وهو ما نفته الفنانة مؤكدة على أنها تعرضت لحادث سيارة، ولم يصبها أى مكروه من عائلة مبارك.

قصة إلقاء أسرة مبارك للفنانة شريهان من بلكونة

صفحة «أنا آسف يا ريس» التى يدعمها ويساندها نجل الرئيس السابق، علاء مبارك، أعادت تلك القصة المنسية إلى صدارة المشهد العام بعدما قدمت الفنانة شريهان إعلانًا أثار إعجاب ملايين المواطنين.

علاء مبارك ينفي أى صلة بالحادث

وفى الفيديو المنشور مؤخرًا على صفحة «أنا آسف يا ريس»، والذى جاء نصه كالتالى:" وأنت بتتفرج على إعلان فودافون الجديد بتاع شريهان أكيد سمعت والدتك وهى بتحكيلك عن قصة شريهان وعلاء مبارك، وازاى الشريرة سوزان مبارك بعتت ناس رمت شريهان من الدور الخامس علشان علاء مبارك كان بيحبها وعايز يتجوزها وهى والرئيس كانوا رافضين.

وتابع النص المكتوب على الفيديو:" وبصرف النظر إنك كل ما تسأل حد إية مصدر القصة دي، يقولك أصلي سمعت... أو أصلهم بيقولوا".

ومن ثم يتبع ذلك تسجيل صوت قديم للفنانة شريهان، مع المنتج مدحت العدل، تقول فيه:" أنا عايز أتكلم على الإنسان مبارك، وسوزان مبارك، وهايدي (تقصد زوجة جمال مبارك)، اللى كانوا بيسألوا عني، ويقولوا لزوجي دي مش مراتك دي بنت مصر، هى فين؟

وتابعت الفنانة شريهان:" أنا بقول دا، وهذا هو الحق، وزوجه علاء مبارك لم تنقطع عن الدعاء علشان ربنا يشفينى".

وبعد انتهاء التسجيل الخاصة بالفنانة شريهان يتبع ذلك النص التالى:" الحادث ماكنش فى البلكونة كان فى حادثة، ومش عيب انك تسمع القصص والحواديت لكن العيب أنك تصدقها وترددها".

يبدوا أن محاولة نجل الرئيس الأسبق، علاء مبارك، جاءت بمردود واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تداول المعلقين الأمر بين مؤيد ورافض".