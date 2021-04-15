/627210/سوسن-حافظ-وزارة-الخارجية-المسئولة-عن-حماية-مصالح-المصريين-بالخارج

قالت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزير الخارجية سامح شكري بخصوص الشأن الإفريقي، إن وزارة الخارجية هي الوزارة المسؤولة عن علاقات مصر الخارجية والتعبير عن السياسة الخارجية المصرية وحماية مصالح الدولة المصرية ومصالح المواطنين المصريين بالخارج.

سوسن حافظ تشير إلى حرص الدولة على تطوير التعاون الثنائي

وأضافت عضو مجلس النواب، سوسن حافظ" فى تصريح خاص ل "دوت الخليج"، أن وزير الخارجية سامح شكري ، قد أكد خلال اجماع اللجنة ، اليوم الخميس، أن هناك تركيز وحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل العلاقات المصرية مع أفريقيا و ذلك بتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

سوسن حافظ تتحدث عن تفاصيل اللقاء

وأشارت عضو إفريقية النواب، سوسن حافظ، إلى أن اللقاء تناول مختلف التطورات في منطقة القرن الإفريقي و تم مناقشة ضرورة تولي عملية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الجهود لتفعيل الشراكات المختلفة مع دول القارة الإفريقية، وأنه يجب على الخارجية المصرية أن تكون هي المنسق بين جميع الوزارات لزيادة حجم التعاون داخل القارة الإفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، قد انعقدت اليوم برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.