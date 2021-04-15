موعد مباراة الأهلي و الزمالك القادمة

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الزمالك في قمة الدوري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في الفوز على الفارس الأبيض لتقليص الفارق بين الفريقين، بينما يسعى أبناء ميت عقبة في مضاعفة فارق النقاط بين الفريقين على الرغم من خوض الفريق الأحمر عدد أقل من المباريات.

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي اللقاء بين قطبي الكرة المصرية، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك في كأس مصر

ويدخل الأهلي مباراة الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض المارد الأحمر 11 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات أخرى بينما لم يتلقى الفريق أي خسارة حتى الأن.

بينما يدخل الزمالك مباراة الأهلي محتلا صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة ، بعد أن خاض الفريق الأبيض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 مواجهات، بينما تعادل الفريق في 3 أخرى، وتلقى هزيمة وحيدة في الدوري. يذكر ان الأهلي حقق فوزا على النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسكندرية ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من : في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي أمام النصر في كأس مصر

بينما جلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف. بينما حقق الزمالك فوزا على حرس الحدود بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في إطار منافسات كأس مصر في مباراة دخل الفريق الأبيض فيها اللقاء بتشكيل مكون من :

تشكيل الزمالك أمام حرس الحود

في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.