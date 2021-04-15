بدء موسم توريد القمح ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وقال عمر حسن على، وكيل وزارة الزراعة فى بنى سويف، فى بيان صحفى، إنه زار صوامع الشركة القابضة للصوامع فى كوم أبو راضى بمركز الواسطى لمتابعة توريد المزارعين لمحصول القمح والتى تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن فى حضور لجنة تضم مندوبًا من وزارة الزراعة وأعضاء من وزارة التموين ومن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح أنه تم تحديد سعر الأردب بــ٧٢٥ جنيهًا (زنة ١٥٠ كجم) درجة نقاوة ٢٣.٥%، و٧١٥ جنيها للأردب درجة نقاوة ٢٣% و٧٠٥ جنيهات للأردب درجة نقاوة ٢٢.٥ % على أن يتم صرف مبلغ التوريد للمزارع خلال أسبوع من عملية التوريد ويتم حظر توريد أقماح غير مطابقة للمواصفات.

وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القمح فى بنى سويف هذا العام ١٢٣ ألفا، و٤١ فدانا والمستهدف توريده ٢٠٠ ألف طن.