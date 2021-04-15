فيديو.. وزير الأوقاف: فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا بتعلم اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جمعة: "عندما نتحدث عن جماليات وأساسيات وقواعد اللغة العربية إنما نتحدث عن لغة القرآن، وأهل العلم على أن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وتابع: "شهد أهل البلاغة والبيان والفصاحة بعظمة الإعجاز القرآنى، مما أنطق ألسنتهم بالإيمان، فما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ) حتى انطلق لسانه وقلبه قائلين أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين".

البرنامج يتناول، جماليات اللغة العربية وأساسيات وقواعد اللغة العربية، وآليات فهم النص، والبيان القرآنى والبيان النبوى، والإعجاز الربانى فى الكون وجسم الإنسان وكل ما يسهم فى البناء العلمى والثقافى للأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات وكل من يبحث عن الفهم العصرى المستنير للدين.