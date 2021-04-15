- 1/3
- 2/3
- 3/3
وألقى اللواء أ.ح طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التى تؤثر على استقراره وتماسكه.
شارك فى إعداد البحث نخبة من مستشارى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والباحثين فى العلوم السياسية والاجتماعية، وانتهى البحث الذى تم تناوله خلال ثلاث جلسات عمل إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على استقرار المجتمع المصرى وتماسكه حتى عام 2050.
وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مؤكدًا على حرص القوات المسلحة على المشاركة.
فى تقديم رؤى لمواجهة التحديات المختلفة التى تؤثر على المجتمع مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصرى فى مصر الحديثة.
حضر البحث عدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل| فيديو.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.