النشرة المرورية: كثافات بدائرى الوراق والمرج والمنيب وسيولة بالأوتوستراد

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامى عبدالرحمن الصاوى، أن الكثافات أعلى الطرق الدائرية تنحصر فى مناطق أعلى الوراق والمرج والمنيب.
وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.
وأوضح صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى عدا بعض الأحجام فى محور البحر الأعظم للقادم من مستشفى الرمد ومتجه للمنيب ويفضل سلوك شارع ربيع الجيزىن مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.
وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية فى محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام أعلى كوبرى أكتوبر و 15 مايو المتجهين لمحافظة الجيزة، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى.
وتابع صابر أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام، ويفضل سلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا إلى أن كورنيش النيل للقادم من وسط المدينة ومتجه للمعادى، ناصحا باستخدام بالأوتوستراد.
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