المنيا.. الأوقاف تتابع الإجراءات الاحترازية بالمساجد فى رمضان

جدة - نرمين السيد - تفقد وكيل وزارة أوقاف المنيا، سلامة عبد الرزاق، عددا من مساجد إدارة الأوقاف والمساجد الكبرى بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل بها وفق خطة الوزارة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار "كوفيد-19" والتأكد من التزام رواد المساجد بهذه التعليمات.





جاء ذلك خلال جولة وكيل الأوقاف التفقدية، اليوم الخميس، التى رافقه خلالها فضيلة الشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة. وأكد عبد الرزاق أن المتابعة الميدانية لن تنقطع طوال الشهر الكريم، إلى جانب تكليف مديرى إدارات الأوقاف بالمراكز بضرورة المتابعة الميدانية والإشراف على عملية التعقيم وحملات النظافة وإقامة الشعائر.

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