عاجل| السيسى لرئيس إينى الإيطالية:ندعم التوسع فى أنشطة الشركة الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للطاقة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولى الشركة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء فى إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية فى مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول فى مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بأنواعها".

وقد أعرب الرئيس عن دعمه لمسعى شركة "إينى" فى التوسع فى أنشطتها الاستثمارية فى مصر فى مجالى التنقيب والانتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوى، موجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع "إينى"، وتدعيم نشاطها وجهودها.

من جانبه استعرض ديسكالزى النشاط الحالى والمستقبلى لشركة "إينى" فى مصر، التى تعد من أهم شركاء الشركة على مستوى العالم وتأتى فى مقدمة حجم استثماراتها الخارجية، ومعرباً عن التطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة فى مصر فى مجالى التنقيب والإنتاج للبترول والغاز، لا سيما فى ضوء ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجى وبنية أساسية تؤهلها للاضطلاع بدور المركز الإقليمى للطاقة، مدعومةً بعوامل الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة للرئيس التى أدت إلى إقامة مصر مشروعات إقليمية مشتركة فى مجال الطاقة من شبكات ربط وغيرها.

كما تم استعراض إعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط بكامل طاقتها والتصدير إلى كافة الأسواق العالمية، وهو ما يعد قيمة مضافة لمصر فى مجال الغاز المسال، ويرسخ من مكانتها فى قطاع إنتاج وتداول الغاز من شرق المتوسط إلى العالم.

كما شهد الاجتماع التباحث حول التعاون المشترك مع شركة "إينى" لإنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة فى مصر، وذلك فى إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال الاستخدامات الحديثة للطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن العمل على استغلال الموارد والمقومات الطبيعية المتنوعة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال على أفضل نحو.