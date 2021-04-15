فيديو .. «حياة كريمة» ترسم الفرحة على وجه الأسطى عبدالحليم بالشرقية

وقال ياسين الزغبى، مقدم البرنامج، إنه ذهب إلى محافظة الشرقية لمقابلة عبدالحليم مصطفى والمعروف داخل قريته باسم "محمد"، مشيرا إلى أن عبدالحليم عمل نجارًا عقب انفصال والديه وهو فى سن صغيرة حتى أتقن المهنة وأصبح محترفًا.
والتقت حياة كريمة بـ الأسطى عبدالحليم الذى قال إنه معروف داخل قريته بمحمد ويقيم داخل منزل بسيط مبنى من الطوب اللبن إلا أن الطقس السيىء فى الشتاء تسبب فى انهياره فاضطر للإقامة مع شقيقه حتى يتمكن من إعادة بناءه.
وأضاف أنه يعمل فى مهنة النجارة منذ 25 عامًا، وقادر على توفير احتياجات منزله وأسرته، وتمنى محمد إعادة بناء منزله مرة ثانية وأن يكون لديه ورشة خاصة به يستطيع أن يوفر منها دخلا جيدا للعيش حياة كريمة، وقدمت الحملة ورشة نجارة حملت اسم "الأسطى عبدالحليم" لمساعدته فى العودة لعمله، ورسمت الفرحة على وجه محمد الذى أعرب عن سعادته البالغة موجهًا الشكر للمبادرة وتمنى أن تكون عونا دائمًا للفقراء.
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