وزير التموين: مخزون السكر يزيد عن 6 أشهر.. والاكتفاء الذاتى منه 90%

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "بعد أن كانت مصر تعانى من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار؛ أصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعرى والوفرة والإتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتى من السكر لما يقرب من 90% ويرتفع المعدل النسبى للمخزون الاستراتيجى للسكر لما يزيد عن 6 أشهر".

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الخميس، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، مصنع الشركة بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيله من 14 ألفا الى 21 ألف طن بنجر يوميًّا وإنتاج أكثر من 3 الآف طن سكر يوميًّا.

وتفقد الوزير بوابات التعقيم فى مصانع شركة الدلتا للسكر، واطلَّع على إجراءات السلامة والصحة المهنية والاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين وزائرين المصانع، كما أطلع على أعمال موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكترونى والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية فى الأوزان ومنعا لآى تلاعب؛ مشيدًا بمنظومة التطوير.

كما تفقد الوزير معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلى، وتفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة المنتج بالشركة ومطابقتة للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق اجراءات صحة وسلامة الغذاء واطلَّع على شهادات الجودة الحاصلة عليها الشركة من "عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، واعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005) وفتح مناشئ جديدة للتصدير مثل اعتماد "لب البنجر" المنتج للتصدير للصين.

وأوضح وزير التموين أن إنتاج السكر فى مصر ينقسم إلى 900 ألف طن من (قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من بنجر السكر، وكذلك إنتاج 250 ألف طن/سكر من محليات صناعية (جلوكوز – وهاى فركتوز) ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى ( 3,2 ) مليون طن سكر سنوى؛ فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن لا تتعدى 350 ألف طن.