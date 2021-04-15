مصر تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف أحد الأسواق فى بغداد

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر فى العاصمة العراقية بغداد، مما أودى بحياة عدد من الأشقاء العراقيين وأسفر عن إصابة عدد آخر من المدنيين الأبرياء.





وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوى الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين؛ مؤكدة وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة مواطنيه.

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