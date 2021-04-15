رئيس مجلس النواب يعزي نقيب الصحفيين في وفاة الكاتب الكبير مكرم محمد...

بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تعزية إلى نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد أحد رموز الصحافة، والذي وافته المنية صباح اليوم.
وقال رئيس مجلس النواب - في نص البرقية - "بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التي امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال".
وأضاف جبالي: "أن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون مشاعل الفكر المستنير.. رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمكم ومحبيه صبر المؤمنين".
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