رئيس مجلس النواب يعزي نقيب الصحفيين في وفاة الكاتب الكبير مكرم محمد...

بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تعزية إلى ‏نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد أحد رموز الصحافة، والذي وافته المنية صباح اليوم.

‏ وقال رئيس مجلس النواب - في نص البرقية - "بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ‏رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال".

وأضاف جبالي: "أن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير.. رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمكم ‏ومحبيه صبر المؤمنين".