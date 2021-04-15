وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس مشاوراتٍ سياسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.
تباحث الوزيران حول مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط، وحرص البلدين على الدفع بها قُدمًا في مختلف المجالات على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعكس متانة الأواصر التاريخية بين مصر والمغرب.
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