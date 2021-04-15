وزيرة التضامن الاجتماعي تنعي الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

تنعي السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذي يشهد له الجميع، بالإضافة إلي دوره الكبير في نشر الفكر التنويري.
وتتقدم السيدة/ نيفين القباج بخالص التعازي إلي أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وانا لله وانا إليه راجعون.
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