«الصحة»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» كدفعة أولى قريبا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس «كورونا»، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية «كوفاكس» لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.
وأكدت الوزيرة توافر جميع الأطقم الطبية، وكذا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس «كورونا»، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.
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