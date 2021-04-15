السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار «متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بانواعها».
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