أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعمه لمسعى شركة "إيني" فى التوسع بأنشطتها الاستثمارية بمصر فى مجالى التنقيب والإنتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوى، موجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع "إينى"، وتدعيم نشاطها وجهودها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع «إيني» وتدعيم نشاطها وجهودها في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.