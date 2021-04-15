/627216/رئيس-الشيوخ-ينعي-الكاتب-الكبير-مكرم-محمد-أحمد

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد احمد الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق والذي وافته المنية اليوم مؤكدا اننا فقدنا علما من اعلام الصحافة المصرية والعربية وقلماً وطنياً شريفاً.

رئيس الشيوخ ينعي الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

وقال رئيس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:" ببالغ الحزن والاسي نشاطر أسرة الفقيد الكريم و كافة زملاءه وتلاميذه من رجال الأعلام والصحافة والفكر الأحزان داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".

وتجدر الإشاره إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد بعث برقية تعزية الي الدكتور ضياء رشوان ‏نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في وفاة الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مكرم محمد أحمد احد رموز الصحافة المصرية والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال رئيــس مجلس النواب، في نص البرقية :" بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ‏رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال ".

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد نعي الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد احمد والذي وافته المنية عن عمر ناهز 85