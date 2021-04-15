/627217/الجمهور-يشبه-محمد-رمضان-بالممثلة-الأمريكية-إيميليا-كلارك-لهذا-السبب

استعان الفنان محمد رمضان في مسلسله موسى بتمساح ضخم طوله حوالي أكثر من متريين، حيث لفت أنظار المشاهدين خاصة في الحلقة الأولى التي ظهر خلالها محمد رمضان في دور موسى الحداد الذي يبرع في صيد التماسيح بكل سهولة دون أن يصيبه أذى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل التعليقات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن الفنان محمد رمضان وتشبهه بالممثلة الأمريكية إيميليا كلارك.

محمد رمضان وإيميليا كلارك

شبه الجمهور سهولة تعامل محمد رمضان مع التماسيح الشرسة في أحداث مسلسل موسى، بـ إيميليا كلارك في المسلسل الأمريكي game of thrones، حيث كان يطلق عليها "أم التنانين" نظرًا لقدرتها الفائقة على ترويج التنانين، وعلى غرارها لقب الجمهور محمد رمضان بـ "ابو التماسيح" لبراعته و شجاعته في التعامل مع التمساح النيلي كما ظهر في مشاهد من مسلسل موسىى، خاصةً أن التماسيح المائية تعتبر من أكثر التماسيح إفتراسًا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الفنان محمد رمضان مع حيوان مفترس، فتارة يظهر مع نمر و تارة أخرى مع اسد وصولاً للتماسيح و الثعابين، فهو معروف عنه حبه لهذا النوع من الحيوانات، حيث يشاركها دائمًا معه في أعماله الفنية والدرامية بالإضافة لصور له على مواقع السوشيال ميديا يظهر فيها مدى حبه وتألفه مع الحيوانات المفترسة.

مسلسل موسى

تصدر مسلسل موسى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك فور اطلاق الحلقة الأولى من المسلسل الذي كان ينتظره العديد من الجماهير، وبات حديث منصات السوشيال ميديا، إلا أن آراء الجمهور انقسمت بين تأييد دور محمد رمضان والمعارضين الذين أكدوا أن أدواره أصبحت ورقة واحدة وإن تغيرت الأسماء والأماكن.

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى، من بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، تارا عماد، وسيد رجب، وعارفة عبد الرسول، وباقة لامعة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.