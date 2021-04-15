/627218/بدر-بانون-مقدرش-أمضى-للزمالك-لو-هتتفرتك-دماغي

وقع بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضحية كبيرة في يد كريم فهمي في برنامج خمس نجوم، وهو أحد برامج المقالب في شهر رمضان المباراة، ويأتي مدافع المارد الأحمر الضحية الثانية من الفريق بعد محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق.

وقال بدر بانون خلال برنامج خمس النجوم: " أنا لاعب كبير في النادي الأهلي و بجانبي كريم فهمي ممثل مصري مشهور ، ولا يجب أن تفلعوا ذلك".

وعند طلب فدية منه – وهي فقرة معتادة في برنامج خمس نجوم – رد بانون : " حسنا ساقوم بذلك وقام بإجراء مكالمة هاتفية لوكيله وابلغه بضرورة الحضور للمكان وبحوزته 2 مليون جنية من أجل الإفراج عنه".

وعند توجيه له سؤال " هتمضي للزمالك لفرتك دماغك"، قال بانون : " لا والله مقدرش امضى للزمالك ".

وظهر بدر بانون مدافع النادي الأهلي مع كريم فهمي وهو في حالة من الخوف والتوتر، الأمر الذي ساعد أعضاء برنامج خمس نجوم في تنفيذ المقلب في اللاعب بشكل ناجح. وكان كريم فهمي قد أستغل قربه من لاعبي الأهلي وعلم أن بدر بانون مدافع الفريق الأول بحاجة لسيارة جديدة، ثم يقوم بالإتصا به وإقناعه بالذهاب معه لشراء سيارة جديدة له. ويبدء المقلب في هذة اللحظة حيث يصطحب كريم فهمي بدر بانون في مخزن سيارات قديمة وبه مجموعة من المتعاونين لتنفيذ أحداث السيناريو في مدافع الأهلي.